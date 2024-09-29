Спиридонова Акулина Ивановна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения09.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Дочь: Спиридонова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.
Дочь: Спиридонова Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Дочь: Спиридонова Матрёна Кузьминична
Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.
Дочь: Спиридонова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1916 ст.
Сын: Спиридонов Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно