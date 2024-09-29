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Спиридонова Акулина Ивановна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Спиридонов Кузьма Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Дочь: Спиридонова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.

Дочь: Спиридонова Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Дочь: Спиридонова Матрёна Кузьминична

Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.

Дочь: Спиридонова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1916 ст.

Сын: Спиридонов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Спиридонов Кузьма Васильевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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