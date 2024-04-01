Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Паутов Семен Отст. Драгун Д.Новопавловки

Мать: Паутова Дарья Силуанова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бутакова (Паутова?) Екатерина Дионисиева

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Бракосочетание
26.01.1780

Жена: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Паутова) Елена Денисова

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
02.06.1784

Дочь: (Паутова) Акилина Денисова

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
1785

Сын: Паутов Петр Уряд. Ст. Атбасарской Денисов

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Паутова) Татьяна Денисова

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Паутов Василий 2 Денисович

Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно

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