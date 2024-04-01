Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бутакова (Паутова?) Екатерина Дионисиева
Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
Бракосочетание
26.01.1780
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Паутова) Елена Денисова
Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
02.06.1784
Дочь: (Паутова) Акилина Денисова
Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Паутова) Татьяна Денисова
Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Паутов Василий 2 Денисович
Мать ребёнка: Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно