Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бутакова Екатерина Дионисиева
Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
Бракосочетание
26.01.1780
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Елена Денисова
Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
Рождение ребёнка
02.06.1784
Дочь: Акилина Денисова
Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
1785
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна Денисова
Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Паутов Василий 2 Денисович
Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов
Смерть
Неизвестно