Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Енракова?) Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бутакова Екатерина Дионисиева

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Бракосочетание
26.01.1780

Муж: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
гагарьево редута, отставнова дочь
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Елена Денисова

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Рождение ребёнка
02.06.1784

Дочь: Акилина Денисова

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
повторно сделана запись 28 июня 784
Рождение ребёнка
1785

Сын: Паутов Петр Уряд. Ст. Атбасарской Денисов

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна Денисова

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Паутов Василий 2 Денисович

Отец ребёнка: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Смерть
Неизвестно
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