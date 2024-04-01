Паутов Василий 2 Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов Василий 2 Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

19.07.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Паутов Дионисий Казак Д. Новопавловской Семенов

Мать: Паутова Пелагея Васильева

Бракосочетание
19.01.1823

Жена: Паутова Анна Петрова

М. 24 жена 21 первым браеом
Рождение ребёнка
25.?.1835

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Паутова Анна Петрова

Рождение ребёнка
25.03.1837

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Паутова Анна Петрова

Смерть
19.07.1837
38 лет, опухолью
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