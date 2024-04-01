Паутов Василий 2 Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти19.07.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
19.01.1823
Жена: Паутова Анна Петрова
М. 24 жена 21 первым браеом
Рождение ребёнка
25.?.1835
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Паутова Анна Петрова
Рождение ребёнка
25.03.1837
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Паутова Анна Петрова
Смерть
19.07.1837
38 лет, опухолью