Паутова (Щеглова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти19.04.1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Щеглов Петр
Бракосочетание
19.01.1823
М. 24 жена 21 первым браеом
Рождение ребёнка
25.?.1835
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Паутов Василий 2 Денисович
Рождение ребёнка
25.03.1837
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Паутов Василий 2 Денисович
Смерть
19.04.1841
43 опухоль