Паутова (Щеглова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Щеглова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

19.04.1841

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Щеглов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1823

Муж: Паутов Василий 2 Денисович

М. 24 жена 21 первым браеом
Рождение ребёнка
25.?.1835

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Паутов Василий 2 Денисович

Рождение ребёнка
25.03.1837

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Паутов Василий 2 Денисович

Смерть
19.04.1841
43 опухоль
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