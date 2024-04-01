Щеглов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Паутова Анна Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Кардаполова Параскева Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Буторина Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Алексей Казак Петропавловска Петров

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Казак
Смерть
Неизвестно
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