Щеглов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Паутова Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Кардаполова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Буторина Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Алексей Казак Петропавловска Петров
Военная служба
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Казак
Смерть
Неизвестно