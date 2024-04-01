Буторина (Щеглова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Щеглов Петр
Бракосочетание
14.01.1909
Оба 18 лет, невеста казачья дочь Плосского
Рождение ребёнка
1909
Сын: Буторин Евграф Григорьевич
Отец ребёнка: Буторин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
18.?.1928
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Буторин Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно