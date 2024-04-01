Буторина (Щеглова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Щеглова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Щеглов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1909

Муж: Буторин Григорий Никитич

Оба 18 лет, невеста казачья дочь Плосского
Рождение ребёнка
1909

Сын: Буторин Евграф Григорьевич

Отец ребёнка: Буторин Григорий Никитич

Рождение ребёнка
18.?.1928

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Буторин Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно
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