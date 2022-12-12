Рязанцева (Алексеева) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Рязанцев Дмитрий
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рязанцев Алексей
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Крыгина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рязанцев Николай
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рязанцев Павел Симеонович
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Рождение ребёнка
24.03.1891
Сын: Рязанцев Гавриил
Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно