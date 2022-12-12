Рязанцева (Алексеева) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Алексеева) Варвара Васильевна

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Алексеев Василий Иванович

Мать: Алексеева Елизавета Павловна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1868

Муж: Рязанцев Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Рязанцев Дмитрий

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рязанцев Алексей

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Рязанцев Иван Симеонович

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Крыгина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Рязанцев Николай

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рязанцев Павел Симеонович

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1891

Сын: Рязанцев Гавриил

Отец ребёнка: Рязанцев Семен Христофорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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