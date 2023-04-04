Крыгина (Рязанцева) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
14.01.1898
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крыгин Константин Иванович
Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич
Смерть
Неизвестно