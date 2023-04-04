Крыгина (Рязанцева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Рязанцева) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Рязанцев Семен (Елистратов)

Мать: Рязанцева Варвара Васильева

Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Крыгин Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крыгин Константин Иванович

Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Крыгин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Крыгин Иван Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
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