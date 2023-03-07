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Рязанцев Иван Симеонович

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

21.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рязанцев Семен Христофорович

Мать: Рязанцева Варвара Васильевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1896

Жена: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Рязанцев Никита

Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Рязанцев Егор Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Никита

Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Иван

Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.1951
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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