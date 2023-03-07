Рязанцев Иван Симеонович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти21.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
06.11.1896
Рождение ребёнка
24.05.1898
Сын: Рязанцев Никита
Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
29.06.1901
Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Никита
Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Иван
Мать ребёнка: Рязанцева Стефанида Георгиевна
Смерть
21.06.1951
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно