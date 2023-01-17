Рязанцева (Алексеева) Стефанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Алексеева) Стефанида Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Алексеев Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1896

Муж: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Рязанцев Никита

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Рязанцев Егор Иванович

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Никита

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Иван

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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