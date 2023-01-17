Рязанцева (Алексеева) Стефанида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Алексеев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1896
Рождение ребёнка
24.05.1898
Сын: Рязанцев Никита
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович
Рождение ребёнка
29.06.1901
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Никита
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцев Иван
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Симеонович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно