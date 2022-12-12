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Урусов Семён Никитич

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Место рождения

Село Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя

Дата рождения

1785

Дата смерти

28.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Урусов Никита Сергеевич

Мать: Урусова Варвара Александровна

Село Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1816

Жена: Урусова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Baturin Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кн. Урусов Валерий Семенович

Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1827

Сын: Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1830

Сын: Урусов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия (Серафима) Семеновна

Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна

Смерть
28.11.1857
Село Спасское, Ярославской Губерния, Российская Империя
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