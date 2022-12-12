Урусов Семён Никитич
Место рожденияСело Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя
Дата рождения1785
Дата смерти28.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Село Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1816
Жена: Урусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Baturin Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кн. Урусов Валерий Семенович
Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1827
Сын: Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович
Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия (Серафима) Семеновна
Мать ребёнка: Урусова Анна Ивановна
Смерть
28.11.1857
Село Спасское, Ярославской Губерния, Российская Империя