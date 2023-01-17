Урусова (фон Маркшиц) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1816
Муж: Урусов Семён Никитич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Baturin Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кн. Урусов Валерий Семенович
Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич
Рождение ребёнка
13.08.1827
Сын: Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович
Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия (Серафима) Семеновна
Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич
Смерть
1848
Russia