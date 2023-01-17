Урусова (фон Маркшиц) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (фон Маркшиц) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1816

Муж: Урусов Семён Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Baturin Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кн. Урусов Валерий Семенович

Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич

Рождение ребёнка
13.08.1827

Сын: Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1830

Сын: Урусов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия (Серафима) Семеновна

Отец ребёнка: Урусов Семён Никитич

Смерть
1848
Russia
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