Урусова (Окунева) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Окунева) Варвара Александровна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Окунев Александр Гаврилович

Мать: Окунев Мария Федоровна

Российская Империя
Бракосочетание
1777

Муж: Урусов Никита Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1782

Сын: Урусов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1785

Сын: Урусов Семён Никитич

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Село Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ермолова Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Наталья Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Дарья Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Смерть
После 1810
Москва, город федерального значения Москва
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