Урусова (Окунева) Варвара Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Российская Империя
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Урусов Семён Никитич
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Село Спасское, Ярославская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ермолова Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Наталья Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Дарья Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Смерть
После 1810