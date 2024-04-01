Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти23.01.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Вязмин Иван Никонов
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной
Бракосочетание
Около 18.01.1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никонова
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1823
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
вдова Вязьмина