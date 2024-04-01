Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Вязмин Иван Никонов

Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вязмин Матвей Никонов

Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никонова

Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова

Смерть
По 1772
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