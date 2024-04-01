Вязмин Николай (Никон?) Отст. Д. Кривооозерной
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Вязмин Иван Никонов
Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никонова
Мать ребёнка: Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1772