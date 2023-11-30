Шалабанова Мелания Васильевна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалабанова Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шалабанов Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шалабанов Никонор Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шалабанов Антон Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1816 ст.

Сын: Шалабанов Харитон Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1820 ст.

Сын: Шалабанов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шалабанов Гавриил Герасимович

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шалабанова Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1831 ст.

Дочь: Шалабанова Матрона Герасимовна

Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич

Смерть
Неизвестно

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