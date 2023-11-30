Шалабанова Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шалабанов Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Шалабанов Никонор Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Шалабанов Антон Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1816 ст.
Сын: Шалабанов Харитон Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1820 ст.
Сын: Шалабанов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шалабанов Гавриил Герасимович
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шалабанова Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1831 ст.
Дочь: Шалабанова Матрона Герасимовна
Отец ребёнка: Шалабанов Герасим Николаевич
Смерть
Неизвестно