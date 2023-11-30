Шалабанов Герасим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шалабанов Николай Родионович
Мать: Арина Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шалабанов Леонтий Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Шалабанов Никонор Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Шалабанов Антон Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1816 ст.
Сын: Шалабанов Харитон Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1820 ст.
Сын: Шалабанов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шалабанов Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шалабанова Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1831 ст.
Дочь: Шалабанова Матрона Герасимовна
Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна
Смерть
Неизвестно