Шалабанов Герасим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Герасим Николаевич

Шалабанов Герасим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шалабанов Николай Родионович

Мать: Арина Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шалабанов Леонтий Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шалабанов Никонор Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шалабанов Антон Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1816 ст.

Сын: Шалабанов Харитон Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
02.05.1820 ст.

Сын: Шалабанов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шалабанов Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шалабанова Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1831 ст.

Дочь: Шалабанова Матрона Герасимовна

Мать ребёнка: Шалабанова Мелания Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.