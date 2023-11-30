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Шалабанов Никонор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Шалабанов Герасим Николаевич

Мать: Шалабанова Мелания Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.

Сын: Шалабанов Никифор Никонорович

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шалабанов Димитрий Никонорович

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шалабанов Илья Никонорович

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шалабанов Василий Никонорович

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна

Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно

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