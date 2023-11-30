Шалабанов Никонор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.
Сын: Шалабанов Никифор Никонорович
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шалабанов Димитрий Никонорович
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шалабанов Илья Никонорович
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шалабанов Василий Никонорович
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна
Мать ребёнка: Шалабанова Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно