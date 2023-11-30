Шалабанов Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанов Николай Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1820 ст.

Отец: Шалабанов Герасим Николаевич

Мать: Шалабанова Мелания Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шалабанова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шалабанов Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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