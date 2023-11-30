Шалабанов Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1820 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шалабанова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шалабанов Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно