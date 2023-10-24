Кузнецова (Решетникова) Мария Григорьевна
Место рождениядеревня Вышки костромской обл
Дата рождения22.01.1895
Дата смерти19.03.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895
Отец: Решетников Григорий
деревня Вышки костромской обл
Рождение ребёнка
04.10.1925
Сын: Кузнецов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1980