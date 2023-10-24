Кузнецова (Решетникова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Решетникова) Мария Григорьевна

Место рождения

деревня Вышки костромской обл

Дата рождения

22.01.1895

Дата смерти

19.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895

Отец: Решетников Григорий

Мать: не указана

деревня Вышки костромской обл
Рождение ребёнка
04.10.1925

Сын: Кузнецов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Дмитриевич

Смерть
19.03.1980
Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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