Решетников Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Решетников Павел Федорович(Феодорович)
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1892
Запись о браке Георгия Павловича и Анфисы Семеновны Решетниковых. Государственный архив Костромской области, фонд 56 опись 26 дело 28. Метрическая книга Николаевской церкви села Никола за 1892 год. Ли... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Кузнецова (Решетникова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Решетникова (Афанасова) Анфиса Семеновна
Запись о рождении Марии Георгиевны Решетниковой. Государственный архив Костромской области, фонд 56 опись 26 дело 29. Метрическая книга Николаевской церкви села Никола за 1895 год. Листы 146 об. - 147... Показать все
Смерть
Неизвестно