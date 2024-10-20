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Решетников Григорий Павлович

Место рождения

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Решетников Павел Федорович(Феодорович)

Мать: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Решетникова (Афанасова) Анфиса Семеновна

Запись о браке Георгия Павловича и Анфисы Семеновны Решетниковых. Государственный архив Костромской области, фонд 56 опись 26 дело 28. Метрическая книга Николаевской церкви села Никола за 1892 год. Ли... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Кузнецова (Решетникова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Решетникова (Афанасова) Анфиса Семеновна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Запись о рождении Марии Георгиевны Решетниковой. Государственный архив Костромской области, фонд 56 опись 26 дело 29. Метрическая книга Николаевской церкви села Никола за 1895 год. Листы 146 об. - 147... Показать все
Смерть
Неизвестно

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