Кузнецов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1894
Дата смерти23.12.1972
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1894
Отец: Кузнецов Дмитрий Феоктистович
Рождение ребёнка
04.10.1925
Сын: Кузнецов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1972