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Кузнецов Иван Дмитриевич

Место рождения

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.01.1894

Дата смерти

23.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1894

Отец: Кузнецов Дмитрий Феоктистович

Мать: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.10.1925

Сын: Кузнецов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Григорьевна

Смерть
23.12.1972
Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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