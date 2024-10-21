Кузнецов Дмитрий Феоктистович (Фектистович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Дмитрий Феоктистович (Фектистович)

Место рождения

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кузнецов Феоктист Васильевич

Мать: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
28.10.1881

Жена: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Запись о браке Дмитрия Феоктистова и Ирины Васильевой Кузнецовых. Государственный архив Вологодской области. Фонд 496 опись 14 дело 185. Метрическая книга Вохомской Николаевской церкви Никольского уез... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1892

Сын: Кузнецов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Запись о рождении Федора Дмитриевича Кузнецова. Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 26, дело 28. Метрические книги для записей о рождении, бракосочетании и смерти Николаевской це... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1894

Сын: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Кузнецов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Запись о рождении Павла Дмитриевича Кузнецова. Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 26, дело 28. Метрические книги для записей о рождении, бракосочетании и смерти Николаевской цер... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1988

Дочь: Кузнецова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Запись о рождении дочери Евдокии у Дмитрия Феоктистова и Ирины Васильевой Кузнецовых: Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 28, дело 7. Метрические книги для записей о рождении, бр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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