Кузнецов Дмитрий Феоктистович (Фектистович)
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кузнецов Феоктист Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна
Бракосочетание
28.10.1881
Запись о браке Дмитрия Феоктистова и Ирины Васильевой Кузнецовых. Государственный архив Вологодской области. Фонд 496 опись 14 дело 185. Метрическая книга Вохомской Николаевской церкви Никольского уез... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1892
Сын: Кузнецов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна
Запись о рождении Федора Дмитриевича Кузнецова. Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 26, дело 28. Метрические книги для записей о рождении, бракосочетании и смерти Николаевской це... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1894
Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Кузнецов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна
Запись о рождении Павла Дмитриевича Кузнецова. Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 26, дело 28. Метрические книги для записей о рождении, бракосочетании и смерти Николаевской цер... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1988
Дочь: Кузнецова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Некрасова) Ирина Васильевна
Запись о рождении дочери Евдокии у Дмитрия Феоктистова и Ирины Васильевой Кузнецовых: Государственный архив Костромской области, фонд 56, опись 28, дело 7. Метрические книги для записей о рождении, бр... Показать все
Смерть
Неизвестно