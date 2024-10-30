Кузнецов Феоктист Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Феоктист Васильевич

Кузнецов Феоктист Васильевич

Место рождения

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий Ефимович

Мать: Кузнецова Катерина

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
рекрут в 1831году
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Кузнецова) Дарья Феоктистовна

Мать ребёнка: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кузнецов Егор(Григорий) Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кузнецов Дмитрий Феоктистович (Фектистович)

Мать ребёнка: не указана

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.