Кузнецов Феоктист Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий Ефимович
Мать: Кузнецова Катерина
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
рекрут в 1831году
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Кузнецова) Дарья Феоктистовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кузнецов Егор(Григорий) Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кузнецов Дмитрий Феоктистович (Фектистович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно