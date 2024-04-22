Кузнецов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925
Рождение ребёнка
13.09.1948
Дочь: Кузнецова Нелли Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кузнецов Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно