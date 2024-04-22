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Кузнецов Геннадий Иванович

Место рождения

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925

Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать: Кузнецова Мария Григорьевна

Политово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1948

Дочь: Кузнецова Нелли Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кузнецов Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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