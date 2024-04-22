Кузнецова (Баданина) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти12.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Рождение ребёнка
13.09.1948
Дочь: Кузнецова Нелли Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кузнецов Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович
Смерть
12.09.1987
Берёзовский, Березовский, Свердловская область