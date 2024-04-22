Кузнецова (Баданина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Баданина) Галина Михайловна

Место рождения

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

12.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: Баданин Михаил Арсентьевич

Мать: Баданина Параскова Константиновна

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1948

Дочь: Кузнецова Нелли Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кузнецов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Иванович

Смерть
12.09.1987
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
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