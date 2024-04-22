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Баданин Михаил Арсентьевич

Место рождения

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897

Отец: Баданин Арсений Прокопий

Мать: Баданина Анастасия Абрамова(Авраамовна)

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
27.05.1918

Жена: Баданина Параскова Константиновна

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1925

Дочь: Кузнецова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Баданина Параскова Константиновна

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баданина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Баданина Параскова Константиновна

Смерть
Неизвестно
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