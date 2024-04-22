Баданин Михаил Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897
Бракосочетание
27.05.1918
Рождение ребёнка
23.12.1925
Дочь: Кузнецова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Баданина Параскова Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баданина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Баданина Параскова Константиновна
Смерть
Неизвестно