Баданина (Герасимова) Анастасия Абрамова(Авраамовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданина (Герасимова) Анастасия Абрамова(Авраамовна)

Место рождения

Митрошино, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

13.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Герасимов Абрам(Авраам)

Мать: не указана

Митрошино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Баданина Анна Арсений

Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
двойняшка с Баданиным М.А.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Баданина Федора Арсений

Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Баданин Василий Арсений

Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
был женат
Рождение ребёнка
08.10.1897

Сын: Баданин Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий

Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баданин Арсений Прокопий

из 23 дома после войны ушла жить к Гладышевым
Смерть
13.03.1934
Петрецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
причина смерти старость Заявитель Гладышев
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