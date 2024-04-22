Баданина (Герасимова) Анастасия Абрамова(Авраамовна)
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти13.03.1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Герасимов Абрам(Авраам)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Баданина Анна Арсений
Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий
двойняшка с Баданиным М.А.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Баданина Федора Арсений
Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий
был женат
Рождение ребёнка
08.10.1897
Сын: Баданин Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Баданин Арсений Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
из 23 дома после войны ушла жить к Гладышевым
Смерть
13.03.1934
причина смерти старость Заявитель Гладышев