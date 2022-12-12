Тихомиров Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тихомиров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
11.11.1941
Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941
Смерть
1979