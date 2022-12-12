Тихомиров Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тихомиров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Марковна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Марковна

Рождение ребёнка
11.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Марковна

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Марковна

Смерть
1979
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