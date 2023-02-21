Тихомирова (Цепенёва) Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Цепенёв Марк
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов ?
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов ?
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
11.11.1941
Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов ?
Смерть
1991