Тихомирова (Цепенёва) Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Цепенёва) Мария Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Цепенёв Марк

Мать: Цепнёва Марина Данииловна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов ?

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов ?

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов ?

Смерть
1991
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