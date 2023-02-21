Цепнёва Марина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепнёва Марина Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тихомирова Мария Марковна

Отец ребёнка: Цепенёв Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепенёв Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Цепенёв Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепенёв Василий Маркович

Отец ребёнка: Цепенёв Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Цепенёв Марк

Смерть
1963
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