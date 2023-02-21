Цепнёва Марина Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тихомирова Мария Марковна
Отец ребёнка: Цепенёв Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цепенёв Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цепенёв Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Цепенёв Марк
Смерть
1963