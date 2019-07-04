Тихомиров Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.11.1941
Дата смерти04.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Рождение ребёнка
?.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна
Смерть
04.07.2019