Тихомиров Геннадий Владимирович 11.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомиров Геннадий Владимирович

Место рождения

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.11.1941

Дата смерти

04.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: Тихомиров Владимир Михайлович

Мать: Тихомирова (Цепенёва) Мария Марковна

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна

Смерть
04.07.2019

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