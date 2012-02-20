Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1940
Дата смерти20.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Рождение ребёнка
?.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
10.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович
Смерть
20.02.2012