Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна 29.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомирова (Дуленина) Фаина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

20.02.2012

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Дуленин Василий Иванович

Мать: Дуленина (Шитова) Евдокия Афеногеновна

Рождение ребёнка
?.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович

Смерть
20.02.2012

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