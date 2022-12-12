Дуленин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленин Василий Иванович

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Место рождения

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.12.1913

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913

Отец: Дуленин Иван

Мать: Дуленина Мария

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуленина Евдокия Афеногеновна

Рождение ребёнка
19.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуленина Евдокия Афеногеновна

Смерть
?.10.1943
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