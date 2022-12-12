Дуленин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1913
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913
Отец: Дуленин Иван
Мать: Дуленина Мария
Рождение ребёнка
29.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дуленина Евдокия Афеногеновна
Рождение ребёнка
19.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дуленина Евдокия Афеногеновна
Смерть
?.10.1943