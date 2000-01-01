Тихомиров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тихомиров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Фана Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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