Цеков Кужнец Шамсудинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Накохова (Цекова) Лариса Кужнецовна
Мать ребёнка: Цекова Катя Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеков Али Расим Кужнецович
Мать ребёнка: Цекова Катя Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цекова Катя Екатерина
Смерть
Неизвестно