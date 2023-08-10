Цеков Кужнец Шамсудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеков Кужнец Шамсудинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цеков Шамсудин Хаджимурзович

Мать: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Накохова (Цекова) Лариса Кужнецовна

Мать ребёнка: Цекова Катя Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеков Али Расим Кужнецович

Мать ребёнка: Цекова Катя Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекова Катя Екатерина

Смерть
Неизвестно

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