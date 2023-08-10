Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1956

Сын: Цеков Ахмед Шамсудинович

Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеков Кужнец Шамсудинович

Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеков Рашид Шамсудинович

Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович

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