Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1956
Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеков Кужнец Шамсудинович
Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цеков Шамсудин Хаджимурзович