Цеков Шамсудин Хаджимурзович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цеков Хаджимурза Закериевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеков Кужнец Шамсудинович
Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна
Рождение ребёнка
16.08.1956
Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна
Смерть
Неизвестно