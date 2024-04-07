Цеков Шамсудин Хаджимурзович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеков Шамсудин Хаджимурзович

Цеков Шамсудин Хаджимурзович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цеков Хаджимурза Закериевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеков Кужнец Шамсудинович

Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеков Рашид Шамсудинович

Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна

Рождение ребёнка
16.08.1956

Сын: Цеков Ахмед Шамсудинович

Мать ребёнка: Цекова (Каготова) Назик Хакатуовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.