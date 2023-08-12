Цекова Катя Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Накохова (Цекова) Лариса Кужнецовна
Отец ребёнка: Цеков Кужнец Шамсудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеков Али Расим Кужнецович
Отец ребёнка: Цеков Кужнец Шамсудинович
Бракосочетание
Неизвестно