Грек Анна Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
До 1769
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич
ЦГИАК /Киев/ , ф - 1989-1-632, исп.росп-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1790
Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603,кадр-252,лимт-450,зап-18
Рождение ребёнка
1797
Сын: Грек Мирон Семенович
Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич
Смерть
Неизвестно