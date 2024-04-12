Грек Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Грек Алексей
Мать: ?
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989г.,исп.росп.-1799г.кадр-431,лист-421,зап-13
Бракосочетание
До 1769
Жена: Грек Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Грек Анна Демьяновна
ЦГИАК /Киев/ , ф - 1989-1-632, исп.росп-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Грек Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Грек Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
01.07.1790
Мать ребёнка: Грек Анна Демьяновна
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603,кадр-252,лимт-450,зап-18
Рождение ребёнка
1797
Сын: Грек Мирон Семенович
Мать ребёнка: Грек Анна Демьяновна
Смерть
Неизвестно