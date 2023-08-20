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Пелагея Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Павел Терентьев

Мать: не указана

1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева, 1795 – 40, 1816 – 70
Рождение ребёнка
1779

Сын: Щепетков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Назаров

1782 – 3, 1795 – 16, 1811 – 32, 1816 -36, 1834 -57, 1850 – умер в 1835, Щепетков
Бракосочетание
До 1782

Муж: Василий Назаров

1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиста Васильева

Отец ребёнка: Василий Назаров

1795 – 4, 1816 – 30
Рождение ребёнка
09.12.1794

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Назаров

9.12.1794, восприемница Евдокия Егорова, 1795 – 1
Рождение ребёнка
1794

Сын: Аким Васильев

Отец ребёнка: Василий Назаров

1795 – 1, 1811 -17, 1816 – рекрут с 1812
Смерть
Неизвестно
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