Пелагея Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Павел Терентьев
1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева, 1795 – 40, 1816 – 70
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Василий Назаров
1782 – 3, 1795 – 16, 1811 – 32, 1816 -36, 1834 -57, 1850 – умер в 1835, Щепетков
Бракосочетание
До 1782
Муж: Василий Назаров
1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиста Васильева
Отец ребёнка: Василий Назаров
1795 – 4, 1816 – 30
Рождение ребёнка
09.12.1794
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Назаров
9.12.1794, восприемница Евдокия Егорова, 1795 – 1
Рождение ребёнка
1794
Сын: Аким Васильев
Отец ребёнка: Василий Назаров
1795 – 1, 1811 -17, 1816 – рекрут с 1812
Смерть
Неизвестно