Павел Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

29.12.1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: не указана

1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева, 1795 – 40, 1816 – 70
Упоминание
Неизвестно
1782-52, 1795 – переведен в деревню Гридинской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Прохорова

Смерть
29.12.1799
+29.12.1799, 69 лет
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