Павел Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти29.12.1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея Павлова
1782 – 27, взята того же погоста деревни Большого Двора у крестьянина Павла Терентьева, 1795 – 40, 1816 – 70
Упоминание
Неизвестно
1782-52, 1795 – переведен в деревню Гридинской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Прохорова
Смерть
29.12.1799
+29.12.1799, 69 лет