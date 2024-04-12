Щепетков Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Василий Назаров
Мать: Пелагея Павлова
1782 – 3, 1795 – 16, 1811 – 32, 1816 -36, 1834 -57, 1850 – умер в 1835, Щепетков
Бракосочетание
12.02.1800
Жена: Дарья Никитина
Логиново, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Жена1 – возможно – 12.02.1800, венчаны крестьянин деревни Логиново с девицей того же прихода деревни Ровской Кары крестьянской дочерью Дарьей Никитиной первым браком, поручители – Филип Варфоломеев, А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иевлева
Смерть
1835