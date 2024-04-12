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Щепетков Михаил Васильев

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1779

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1755 г.р.

Жена

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Назаров

Мать: Пелагея Павлова

1782 – 3, 1795 – 16, 1811 – 32, 1816 -36, 1834 -57, 1850 – умер в 1835, Щепетков
Бракосочетание
12.02.1800

Жена: Дарья Никитина

Логиново, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Жена1 – возможно – 12.02.1800, венчаны крестьянин деревни Логиново с девицей того же прихода деревни Ровской Кары крестьянской дочерью Дарьей Никитиной первым браком, поручители – Филип Варфоломеев, А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иевлева

Смерть
1835
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