Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1800

Муж: Щепетков Михаил Васильев

Логиново, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Жена1 – возможно – 12.02.1800, венчаны крестьянин деревни Логиново с девицей того же прихода деревни Ровской Кары крестьянской дочерью Дарьей Никитиной первым браком, поручители – Филип Варфоломеев, А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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