Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
12.02.1800
Логиново, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Жена1 – возможно – 12.02.1800, венчаны крестьянин деревни Логиново с девицей того же прихода деревни Ровской Кары крестьянской дочерью Дарьей Никитиной первым браком, поручители – Филип Варфоломеев, А... Показать все
Смерть
Неизвестно