Антоненко Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Георгий
Мать: Демидова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Владимир Викторович
Отец ребёнка: Антоненко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипунова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Антоненко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Николай Викторович
Отец ребёнка: Антоненко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоненко Виктор
Смерть
Неизвестно