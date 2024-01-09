Антоненко Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Георгий

Мать: Демидова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Антоненко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипунова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Антоненко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Викторович

Отец ребёнка: Антоненко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Виктор

Смерть
Неизвестно

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