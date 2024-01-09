Демидова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1944
Дочь: Демидова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Демидов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Демидов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Демидов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Полина Георгиевна
Отец ребёнка: Демидов Георгий
Смерть
Неизвестно