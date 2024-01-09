Демидова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1944

Дочь: Демидова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Демидов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Демидов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Демидов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Демидов Георгий

Смерть
Неизвестно
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