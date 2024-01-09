Демидов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1944
Дочь: Демидова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Демидова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Демидова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Демидова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Полина Георгиевна
Мать ребёнка: Демидова Надежда
Смерть
Неизвестно