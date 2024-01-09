Антоненко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Виктор

Антоненко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Антоненко Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипунова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Антоненко Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Викторович

Мать ребёнка: Антоненко Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Мария Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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